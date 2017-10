Skal fotfølge Sandberg

I morgen torsdag skal Andrea Sofie Kenta (18) fra Skjervøy fotfølge fiskeriministeren gjennom en hel arbeidsdag. Det skjer i Tromsø.

Foto: Privat

Leder for en dag er et årlig arrangement i regi av Ungt Entreprenørskap og ManpowerGroup. Torsdag 19. oktober «skygger» 30 unge talenter hver sin toppleder i arbeids- og næringsliv. Andrea Sofie Kenta vant lederskapsprisen under Fylkesmessa i mars, og gikk dermed til den nasjonale Leder for en dag, melder Nærings- og fiskeridepartementet, som skal ha med sin «nye medarbeider» med på et møte med Museum Nord, på åpninga av Torskefiskkonferansen 2017 og til slutt på Bedriftsbesøk hos Halvors.

– Jeg har så mye igjen etter første året med Entreprenørskap. Jeg lærte å kjenne meg selv mye bedre, og følte en enorm mestringsfølelse. Jeg ser virkelig frem til å utvikle lederspiren jeg har i meg når jeg skal få følge selveste fiskeriministeren! sier Andrea Sofie.