Skal gjør klippfisk mer trendy

En miks av forskere produktutviklere og undervisningsmiljø har tatt mål av seg å gjøre klippfisken mer trendy blant unge. Det har fiskeriministeren sansen for, og kunne tirsdag overrekke dem en sjekk fra regjeringen til prosjektet.

Sjømattiltaket «Trendy klippfisk» får 100 000 kroner for å utvikle nye, trendy retter av salt- og klippfisk basert på nye, spennende lokale råvarer og smaker.

– Selv om Norge er en av de største produsentene av saltfisk og klippfisk i verden, er både den nasjonale kunnskapen om, og konsumet i Norge relativt lavt. «Trendy klippfisk» er et spennende tiltak som jeg tror kan bidra til at også barn og unge kan få smaken på nye retter basert på disse fantastiske produktene, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom Møreforsking Ålesund AS, Klippfiskakademiet, kokkelærlinger fra Borgund videregående skole og Herøy videregående skole, og Matis som er det nasjonale matforskningsinstituttet på Island.

Det er få nordiske retter der saltfisk og klippfisk benyttes. Dette i sterk kontrast til for eksempel Portugal. Der finnes i alle fall over 1000 oppskrifter på klippfisk, og en blir ikke sett på som en god kokk dersom en ikke har minst 100 ulike oppskrifter der en benytter saltfisk eller klippfisk.

Skal arrangere idéverksted

Norge eksporterte 91 600 tonn klippfisk for 4,2 milliarder kroner, og 29 000 tonn saltfisk for 1,4 milliarder kroner i 2018.

Prosjektet vil inneholde presentasjon av sjømat som næringsmiddel tidligere, i dag og i fremtiden i Norge. Det vil være spesielt fokus på egenskaper til klippfisk med tanke på smaksutvikling, utvanning, oppskjæring og tilberedningsmetoder. Det skal også arrangeres idéverksted, og oppskrifter på klippfisk fra ulike land og kulturer skal presenteres som inspirasjon.