Skal jobbe med markedsinnsikt og markedsadgang

Sjømatrådet har ansatt Tom-Jørgen Gangsø som ny direktør for markedsinnsikt og markedsadgang.

Tom-Jørgen (29) kommer fra stillingen som Strategy Manager i Sjømatrådet. Han vil inngå i Sjømatrådets ledergruppe og starter i stillingen 1 mai, skriver Sjømatrådet i en pressemelding.

Styrker Sjømatrådet

- Vi er glad for at Tom-Jørgen Gangsø har takket ja til å lede Sjømatrådets markedsinnsikt- og markedsadgangsarbeid videre. Tom-Jørgen har gjennom å lede Sjømatrådets strategiarbeid de siste par årene opparbeidet seg en unik forståelse for sjømatnæringens utfordringer. Med denne ansettelsen styrker vi Sjømatrådet for fremtiden, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Bred erfaring

Tom-Jørgen har opparbeidet seg bred erfaring siden han startet som intern i Sjømatrådet i 2012. Han har jobbet med både analyse og markedsføring og ledet flere større utviklingsprosjekter. De siste årene har han vært ansvarlig for strategiutvikling i Sjømatrådet. Dette arbeidet er gjort i tett samarbeid med sentrale næringsaktører og ledelsen i Sjømatrådet.

- Tom-Jørgen viste tidlig at han var et ledertalent og har både fått og tatt ansvar for viktige områder og oppgaver i Sjømatrådet, sier Larsen.

- Jeg gleder meg til å levere gode og relevante analyser og tjenester for næringen, sammen med mine dyktige kollegaer. Jeg er takknemlig for de mulighetene som Sjømatrådet har gitt meg. De har bidratt til både personlig og faglig utvikling, og jeg ser fram til å være med på å utvikle Sjømatrådet videre, sier Tom-Jørgen Gangsø, Sjømatrådets nye direktør for markedsinnsikt og markedsadgang.

Fra Lyngen

Tom-Jørgen har en Executive MBA i Sustainable Innovation in Global Seafood fra Norges Handelshøgskole, en Master i Business Creation and Entrepreneurship fra UiT Norges arktiske universitet i Tromsø og en Bachelor i International Business Administration fra Middlesex University i London og en Bachelor i økonomi og ledelse fra UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Tom-Jørgen har også erfaring med oppstart og drift av egne bedrifter.

Tom-Jørgen Gangsø er opprinnelig fra Lyngen og bor i Tromsø med familien sin.