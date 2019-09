Skal kartlegge bunnen rundt Svalbard

Havbunnen rundt Svalbard har i mange år vært et sort hull på kartet, men nå skal Mareano-programmet til bunns i saken.

Klimaendringene og muligheter for framtidig fiske gjør at området rundt Svalbard nå er prioritert for bunnkartlegging gjennom Mareano-programmet, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Flerstrålelodd

– Etter flere tokt for å kartlegge i disse områdene begynner vi nå å få oversikt over hva som skjuler seg på havbunnen, forteller Frithjof Moy som er forsker på Havforskningsinstituttet.

Når et område kartlegges gjennom Mareano-programmet, blir det først samlet inn store mengder data om dybdeforholdene. Det gjøres ved at et fartøy kjører fram og tilbake mens det måler opp havbunnen med flerstråle-ekkolodd.

Undersøkelser

– Resultatet av denne kartleggingen er et detaljert dybdekart. Landskapet som er på havbunnen kommer tydelig fram, og vi bruker det til å finne ut hvor vi bør gjennomføre ulike undersøkelser for å avdekke hvilke dyr som lever på havbunnen og hva bunnen består av, forteller sivilingeniør Hanne Hodnesdal ved Kartverket.