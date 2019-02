Skal redde Porsangertorsken

Etablerer verneområder i Porsangerfjorden.

Havforskningsinstituttet anbefaler at det blir opprettet verneområder i Porsangerfjorden. Målet er å se om det kan bidra til gjenoppbygging av fiskebestandene i fjorden. Fokuset setes på torsk.

Det er Havforskningsinstituttet som har tatt for seg Porsangerfjorden. Historisk er fjorden kjent for å være fiskerik. Både sild, torsk, sei, hyse, rødspette og kveite fantes i store mengder, men etter 2. verdenskrig ble fisket raskt dårligere.

- Fra rundt 1970 har de fleste fiskeriene i fjorden blitt regnet som fullstendig kollapset. Spesielt påfallende har kanskje nedgangen i bestanden av lokal fjordtorsk vært, forteller forsker Hans Kristian Strand i en melding som er sendt ut.

Strand har gjennomført en mulighetsstudie som viser at det kan være mulig å få tilbake noe av dyrelivet i fjorden. Konklusjonen er at etablering av et verneområde, ofte omtalt som MPA (Marine Protected Area), kan være et godt utgangspunkt.

- I et slikt område begrenses det kommersielle fisket slik at bestanden av stor fisk kan bygge seg opp. Samtidig gjennomføres det tiltak for å hjelpe fisken gjennom antatt kritiske faser i livssyklusen, forklarer Strand.

Fokus på torsk

- Vi har sett på ulike tiltak for hvordan vi kan øke mengde fisk i fjorden igjen. Spesielt har vi fokusert på yngel av torsk, forteller Strand.

Olderfjorden, en av fjordarmene på Porsangerfjorden, hadde tidligere en stor bestand av kysttorsk. Den levde i hele fjordsystemet, men kom «hjem» for å gyte. De siste tiårene har det nesten ikke vært gyting, det vil forskerne prøve å endre på.

- Ved å fange kysttorsk i fjorden og overføre de til merder i Olderfjorden, kan vi få fisk til å gyte her. Dermed vil trolig yngelen oppfatte denne fjordarmen som «hjemme» og forhåpentligvis også returnere hit når den blir kjønnsmoden og skal gyte, forteller Strand.