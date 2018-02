Skal selge norsk sjømat

Her er tre av Sjømatrådets nye ansikter. Silje Gjerp Solstad, Christina Neumann og Anja Grøner Krogstad skal heretter være med å fronte norsk fiskesalg.

- Sjømatnæringen er en viktig fremtidsnæring for Norge og Sjømatrådet har en aktiv rolle som bidragsyter til næringens posisjon og verdiskapning. Rekruttering til sjømatnæringen og til Sjømatrådet som kompetansebedrift er vesentlig. Det er derfor gledelig å kunne ønske tre faglig sterke medarbeidere velkommen til sjømatnæringen og Sjømatrådet, sier Renate Larsen administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Fra Genève til Tromsø

Silje Gjerp Solstad starter 1. juni i stillingen som sjømatanalytiker med fokus på markedsadgang. Silje kommer fra stillingen som Senior Officer i EFTA-sekretariatet i Genève hvor hun har arbeidet siden 2012. Før det var hun rådgiver i Tolldirektoratet i Oslo. Silje har en mastergrad i statsvitenskap og en bachelorgrad i Europeiske studier.

- I dag arbeider jeg med et bredt spekter av handelsvarer og jeg gleder meg til å starte i Sjømatrådet hvor jeg kan fokusere på det jeg synes er mest spennende - sjømat, sier Silje Gjerp Solstad.

Fra NRK til Sjømatrådet

Christina Neumann starter i løpet av mars i stillingen som innsiktsformidler i Sjømatrådet. Christina kommer fra NRK og har lang og bred erfaring som journalist, regissør, reporter, nyhetsanker og researcher. Christina kommer fra stillingen som journalist i NRK og har arbeidet innen journalistikken siden 2006. Christina har en bachelorgrad i journalistikk fra Høgskolen i Bodø

- Jeg ser frem til å bli med på laget til Sjømatrådet og å jobbe med å øke kunnskapen om norsk sjømat gjennom innsiktsformidling og informasjon. Både Sjømatrådet og forskningsmiljøene sitter på spennende fakta, som bør gjøres tilgjengelig og forståelig for folk flest. Norske sjømatprodukter er blant de beste i verden, og et viktig mål i min jobb vil være å øke verdien av produktene gjennom å øke kunnskapen, sier Christina Neumann.

Fra ambassaden til Sjømatrådet i Paris

Anja Grøner Krogstad startet i februar som ny prosjektleder hos Sjømatrådet i Paris. Anja tar over stafettpinnen fra Maja Richard som flytter fra Paris til Nantes etter snart 5 års iherdig innsats for norsk sjømat i Frankrike. Anja og Maja bruker februar til overlapping.

Anja Grøner Krogstad kommer fra en rådgiverstilling ved kultur- og kommunikasjonsseksjonen ved den norske ambassaden i Paris. Hun har en mastergrad i journalistikk fra Goldsmiths i London og en bachelorgrad i historie fra Sorbonne i Paris.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på denne spennende oppgaven og kunne ikke bedt om en bedre start enn jeg har fått sammen med Maja. Frankrike er et av de viktigste markedene for norsk sjømat, og et land der folk er veldig opptatt av mat og matkultur, så her blir det interessant å være fremover, sier Anja Grøner Krogstad.