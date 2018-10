Skal snakke om kyst, folk og fellesskap Lysbakken, Bergstø og Knag Fylkesnes til Honningsvåg i morgen. Tekst:







Av Inge Bjørn Hansen

I morgen 30.oktober fylles Corner i Honningsvåg av folk som vil høre hvordan SV ser på utnytelsen av ressursene som kysten besitter. Det er det lokale laget av Sosialistisk Venstreparti som inviterer til folkemøte. Temaet er fisk, folk og fellesakap. Beskjeden til folket fra SV under møtet er at partiet tar kampen opp mot sentralisering, økende forskjeller, og ikke minst det de selv kaller for ressurs-ran.

Partiet har tidligere foreslått å grunnlovsfeste at fisken skal tilhøre folket og sikre bosetning og sysselsetning i kystkommmunene. SV møter med toppene til dette møtet. Audun Lysbakken skal innlede. Det samme skal nestleder Kirtsti Bergstø. Og som om ikke det er nok, så kommer også SVs spydspiss innen fiskeri, stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes. Med seg har disse tre høggertene fått Eleonra Ingebrigtsen. Hun er elev ved Nordkapp videregående skole.