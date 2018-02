Skal ta ny teknologi i bruk

Norge er en pådriver i kampen mot ulovlig fiske internasjonalt. - Nå skal vi bli enda sterkere på hjemmebane, sier fiskeriminister Per Sandberg som ønsker å ta i bruk ny teknologi i kampen mot svart omsetning.

Foto: Erik Jensen

- Vi må sørge for at sjømaten vi selger er lovlig fisket og trygg å spise. Dessverre vet vi at det finnes tilfeller av ulovlig fiske og omsetning i Norge. Derfor ber vi nå kloke hoder fra næring, forvaltning og kunnskapsmiljøer gi oss råd om hvordan vi kan styrke og forbedre kontrollen, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Et nytt offentlig utvalg skal se nærmere på fremtidens fiskerikontroll. Utvalget vil bli formelt utpekt senere i vår.

God og ansvarlig forvaltning har bidratt til at vi fjor kunne eksportere villfanget fisk for 26,8 milliarder kroner. Vi bruker i dag store ressurser til rapportering og kontroll, både til havs og på land. Likevel har vi ikke tilstrekkelig trygghet for at sjømaten som omsettes er lovlig fisket.

- Som en av verdens største sjømatnasjoner, så er kampen mot ulovlig fiske spesielt viktig for Norge. Her har vi markert oss internasjonalt, men det er viktig at vi gjør en skikkelig jobb her hjemme. Sjømatnæringa møter stadig tøffere krav til dokumentasjon, og god nasjonal kontroll vil gi et viktig konkurransefortrinn, sier Sandberg.

Det nye utvalget skal se nærmere på hvordan ny teknologi kan gi bedre kontroll og en enklere hverdag for næringen. Utvalget skal gi råd om hvordan myndighetene kan jobbe mest effektivt sammen, og vurdere om det behov for å endre regelverket.

- Vi ønsker å tenke helt nytt om kontrollarbeidet. Ny datateknologi som blokkjeder, bildegjenkjenning og kunstig intelligens gir helt nye muligheter, sier Sandberg.

Utvalget skal etter planen levere sin rapport våren 2019.