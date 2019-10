Skal tilrettelegge flytebrygger for sjarkflåten

Lokale fiskere i Moskenes skal bygge ut flytekaier i Moskenesvågen. Det er mangel på liggeplasser i området. Det vil koste fem millioner kroner.

Derfor har flere fiskere samlet seg i nystiftede Moskenesvågen Fiskebåtlag SA i Sørvågen, melder Lofotposten på sine nettsider.

– Det er mange yngre fiskere som har kjøpt båter, og de har ingen trygg plass å legge båtene. Vi har nå gått sammen, og vil etablere et flytebryggeanlegg i Moskenesvågen. Flytebrygga vil ha plass til 20 båter under 15 meter. Det blir en helt annen hverdag, og gir trygge liggeforhold. Og ikke minst så blir det lettere for de yngre fiskerne når de nå har en plass å legge båten, sier Yngve Olsen til avisen.

Han er styreleder og daglig leder i selskapet. Han har Kjell Anders Olsen og Stian Johansen som styremedlemmer. Han bekrefter at det vil koste rundt fem millioner kroner. Arbeidet vil igangsettes til våren.

– Det er et stort prosjekt, og det jeg kan si at vi ikke hadde fått dette til uten et solid tilskudd fra et fond etter at Lofoten Fartøyassuranse Gjensidige ble fusjonert inn i Nordlys Forsikring på tampen av 2015. Vi er utrolig glad for at vi fikk dette tilskuddet på 2,6 millioner kroner, sier Olsen til avisen.