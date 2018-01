Skal utvikle nye krabbemaskiner

Dette blir verdens mest moderne krabbefartøy. Skipsteknisk har nylig fått en kontrakt på å utvikle en serie spesialfartøyer for ArcticService i Murmansk som skal inn i krabbefisket i Barentshavet.

Foto: Skipsteknisk

Båttypen som har fått betegnelsen ST-184 AS, blir på hele 62 x 15 meter og vil ha innredning for 38 personer, skriver Skipsrevyen.

Inn i Barentshavet

Fartøyene skal settes inn i krabbefiske i Barentshavet, hvor rederiet har kvoter både for kongekrabbe og snøkrabber. Fartøyene vil få installert full fabrikk for slakting, koking og innfrysing ombord, som skal leveres av Bjørdal Industrier. I tillegg regner man med at flere norske leverandører vil være med i oppbyggingen av de russiske fartøyene.

Skipsteknisk og rederiet har arbeidet med utviklingen av fartøyet et par års tid, og det første fartøyet er nå kontrahert ved Tersan Shipyard i Tyrkia opplyser Bjørn Oscar Kløvning i Skipsteknisk overfor Skipsrevyen.

Til topps i USA

Ålesundselskapet Skipsteknisk har for øvrig nylig designet det som er kåret til årets skip i USA. Den 59,1 meter lange Arahao som er den første fabrikktråleren bygget i USA på nesten 30 år. Tråleren ble levert av verftet Eastern Shipbulding Group i Florida i januar, og er designet av Skipsteknisk i Ålesund.

Dette fartøyet har en innfrysningskapasitet på 120 tonn i døgnet og lastekapasitet på 850 tonn fryste produkter.