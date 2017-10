Skal vinne tilbake markedsandeler

Denne uken har Sjømatrådet arrangert klippfiskseminarer i de brasilianske storbyene São Paulo og Rio de Janeiro.

Foto: Sjømatrådet

Strategien for å vinne tilbake markedsandeler i det brasilianske klippfiskmarkedet var ett av temaene for årets seminar, som ble arrangert for syvende gang.

Brasil er et av de største markedene for norsk klippfisk. I 2015 og 2016 så man en nedgang i eksportvolum til Brasil, men tall for 2017 tyder på at denne trenden er i ferd med å snu.

- Eksport av norsk klippfisk til Brasil har i år hatt en økning i volum på 42 prosent mot fjoråret. Totalmarkedet for klippfisk i Brasil har også gått opp, med en volumøkning på 12 prosent. Brasil har vært gjennom en tøff krise de to siste årene, men vi tror at det vil gå bedre framover. Arbeidsledigheten er på vei ned, og inflasjonen er rekordlav og under kontroll. Med andre ord er det gode indikatorer for økt forbruk, sier Vasco Tørrissen Duarte, markedsrådgiver på Sjømatrådets kontor i Brasil.

Stor interesse for seminar

Utviklingen i det brasilianske klippfiskmarkedet og fremtidige utsikter for norsk klippfisk i Brasil sto sentralt under de to seminarene. Det ble også rettet fokus på sjømat fra Norge og det nye globale markedsføringskonseptet for «Seafood from Norway».

Først ut var seminaret i São Paulo. Der fikk norske eksportører møte representanter fra de viktigste butikkjedene i Brasil, og andre importører og interessenter. Tilsammen deltok rundt 80 representanter fra Norge og Brasil.

- Interessen er stor når Sjømatrådet inviterer klippfiskaktørene i São Paulo til seminar. Her samles alle sentrale aktører, både supermarked-sektoren og andre sentrale importører, sier Arne Sperre i Brødrene Sperre.

- Det har vært et bra seminar. Man får treffe viktige aktører innen klippfiskhandelen, og man får også en del fakta på bordet, sier Torgeir Bjørge i Mathias Bjørge.

Forutsigbare rammer

Etter seminaret i São Paulo dro Sjømatrådet sammen med Helen Christian i Mattilsynet til hovedstaden Brasilia for ta opp viktige spørsmål knyttet til markedsadgang med det brasilianske mattilsynet DIPOA.

- Å fortsette dialogen med brasilianske myndigheter er viktig for å skape mer forutsigbare rammer for handelen med Brasil, sier Tørrissen Duarte, og legger til:

- I Brasil har samarbeid med Mattilsynet vært, og fortsetter å være, en viktig brikke i arbeidet med å tilrettelegge for import av norsk sjømat til det brasilianske markedet.