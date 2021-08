Skalldyr-eventyr i sommer

Eksporttallene for juli viser at det aldri har vært høyere verdi i skalldyreksporten enn nå i juli. Det ført til høye priser og god avsetning for norske produsenter også i Norge, viser tall fra Norges Sjømatråd. – Vi har hatt en god og sterk etterspørsel etter reker hele sommeren, sier daglig leder Jack-Robert Møller i Lyngen Reker AS.