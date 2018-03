Skarp protest fra Fiskarlaget

Fiskarlaget mener Oljedirektoratet forsøker å snik-innføre oljevirksomhet utenfor Lofoten.

- Dette er rett vest av Lofoten og ikke langt fra skreiens gytefelter, skriver laget i et krasst høringssvar til direktoratet. Laget viser til den velkjente samarbeidserklæringen fra de tre regjeringspartiene om at Lofoten, Vesterålen og Senja skal være fredet mot petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden.

- Selv om området ikke er definert inn i Nordland VI, ligger det veldig nært de sårbare områdene i Nordland VI. Dette området har enormt stor betydning for en samlet norsk fiskerinæring.

Blir ikke informert

For snart to måneder siden sendte direktoratet brev om utlysning av nye blokker i såkalte forhåndsdefinerte områder (TFO), der en rekke nye blokker både i Barentshavet og i Norskehavet blir foreslått.

Fiskarlaget er kritisk til hvordan Oljedirektoratet har begynt å håndtere den nye TFO-ordninga, og mener direktoratet holder tilbake vesentlig informasjon om de nye blokkene.

- Det foreligger alt for lite informasjon om TFO- ordningen, regelverket og hvilke petroleumsfaglige vurderinger som ligger til grunn. Norges Fiskarlag stiller videre spørsmålstegn ved hvordan myndighetene argumenterer for at disse TFO-utlysingene har som formål å tildele utvinningsareal i de geologisk mest kjente deler av norsk kontinentalsokkel, skriver Fiskarlagets nye seniorrådgiver Sonja Elin Kleven Jakobsen i brevet.

Hun fortsetter:

- Det foreslås lagt ut blokker i Norskehavet og Barentshavet hvor det har vært lite eller ingen aktivitet. Det er lite infrastruktur for å nyttigg¡øre eventuelle funn, og vi stiller spørsmålstegn ved hva Olje- og energidepartementet mener med at en utvinning i de foreslåtte områdene vil føre til en effektiv ressursforvaltning. Hvem er denne ressursforvaltningen effektiv for? Vi kan ikke se at Oljedirektoratets petroleumsfaglige vurderinger er lagt ved høringsbrevet.

- Vi etterlyser den samfunnsøkonomiske vurderingen som ligger til grunn for utsagnet, da også med en konsekvensanalyse en slik utvinning vil føre til for det marine miljø og fiskeriene i de planlagte områdene.