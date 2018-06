Skeptisk til ICES

Norges Fiskarlag er skeptisk til utviklinga i Det internasjonale havforskingsrådet ICES. Et oppklaringsmøte med forskerne nylig var bare delvis beroligende.

Foto: Norges Fiskarlag

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

- Vi trenger flere møter, der vi kan fortsette å gå igjennom diskusjonstemaene, sier Geir Huse, fagdirektør ved Havforskningsinstituttet. Han tror noe av problemet er at Fiskarlaget ikke har fått med seg tilgjenglig informasjon om ICES.

Glipptak

- ICES har hatt noen glipptak det siste året, blant annet med suspensjon av silderådet i fjor høst. Plutselige endringer er uheldig for næringa, og vi er opptatt av at organisasjonen beholder sin troverdighet og høye faglige standard, sier assisterende generalsekretær i Norges Fiskarlag, Jan Birger Jørgensen.

På det topptunge møtet var blant andre fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen, fiskeridirektør Liv Holmefjord, ekspedisjonssjef Vidar Landmark i Nærings- og fiskeridepartementet og havforskingsdirektør Sissel Rogne.

Regnefeil

Usikkerheten rundt ICES forsterket seg i oktober i fjor, da ICES trakk sitt kvoteråd på NVG-sild på grunn av en regnefeil. Hendelsen skapte stor frustrasjon og turbulens i sildemarkedet de neste månedene.

Sildekvotene har i det hele tatt vært i svingstanga de siste årene, med hele 120-130 prosent økning fra 2016 til 2017 og ny nedtur på nær 15 prosent fra i fjor til i år. Et kvoteråd fra ICES nylig viser dessuten at nordsjøsilda trolig vil bli halvert fra i år til neste år.

Fiskerinæringa har i flere år ønsket en stabilitetsklausul i kvoterådene, for å slippe svingninger på mer enn ti prosent. Det får de ikke oppfylt med det aller første.

- Nye tall for høstingsregler, nye føre-var-regler og nye sikkerhetsmarginer på hva som regnes som maksimalt langtidsutbytte på ulike bestander gir svingninger og overraskelser gir uheldige konsekvenser. Det har slått mest ut i pelagisk sektor, men egentlig er kritikken generell, uansett hvilket fiskeri vi snakker om, sier Jørgensen.

- Går raskt ut og beklager

Geir Huse benekter ikke at det er gjort feil i ICES, men påpeker at man raskt og åpent går ut og informerer når feilen første er oppdaget.

- ICES er en viktig organisasjon for oss i Havforskningsinstituttet, og det er viktig at fiskerinæringa kjenner til hvordan organisasjonen jobber. Landets fiskeriorganisasjoner har jo observatørstatus i en rekke av ICES’ ulike organer, så informasjonen skal være tilgjengelig for dem, sier han, og fortsetter:

- Vi kjenner oss ikke helt igjen i påstanden om at det kommer overraskende utspill fra ICES og mener det må skyldes manglende informasjon. For oss forskere er det i hvert fall ingen overraskelser i det som kommer fra ICES. Men uansett, det er greit å få presentert skepsisen og ta en diskusjon rundt dette. Så det var et nyttig møte