Skeptisk til marin gruvedrift

Norges Fiskarlag er skeptisk til Marin gruvevirksomhet og frykter det vil kunne få negative konsekvenser for havmiljøet og for fiskeriene.

Marin gruvedrift er ute på høring. Fiskarlaget har uttalt seg positivt til at det nå utarbeides et lovverk om eventuell utvinning av mineralforekomster med potensial for fremtidig lønnsom utvinning i norske havområder, men er skeptisk til gjennomføringen.

Frykter negative konsekvenser

Så langt er det ikke funnet noen slike forekomster på norsk sokkel.

- Men dersom det planlegges nye kartlegginger av mineralressurser på norsk sokkel bør disse koordineres med kartlegging av marint biologisk mangfold, ikke minst langs den midtatlantiske ryggen hvor det er store områder med svært høy biodiversitet og verneverdi, påpeker Fiskarlaget i sitt høringssvar.

Konsekvensutredning

Høringsnotatet fra departementet viser til at marin gruvevirksomhet kan få negative konsekvenser for marint miljø, og derigjennom også for fiskeriene. Det vises også til at forurensende stoffer fra virksomheten kan ha negativ påvirkning på marine arter, og være en utfordring for sjømattryggheten. Undersjøisk gruvevirksomhet kan i tillegg vanskeliggjøre fiskeriene over store områder, spesielt dersom det tillates dumping av overskuddsmasse. Fiskarlaget viser i den sammenheng til at det er helt nødvendig å gjennomføre en grundig og næringsnøytral konsekvensutredning i forkant av eventuell mineralutvinning, slik at en kan ta nødvendig hensyn til fiskeriene og det marine miljøet.

Overser gyte- og oppvekstområder

Norges Fiskarlag har også påpekt at hensynet til viktige gyte- og oppvekstområder ikke er nevnt fra departementets side i høringsnotatet. Fiskarlaget har derfor bedt om at dette forholdet inkluderes i det videre arbeidet knyttet til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen.