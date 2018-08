Skipper slapp bot

Politiet prioriterte ikke å forfølge saken der fiskeren forlot fiskemottaket uten at sluttseddel ble signert.

Foto: Illustrasjonsfoto Scanfishphoto

Trond Antonsen

trond@kystogfjord.no

Da fiskebåten som er hjemmehørende i Trøndelag leverte 26 tonn sild ved et mottak i fylket i november 2014, ble det ikke underskrevet sluttseddel med begrunnelse at det ikke var bemanning på kontoret for å utferdige seddelen, melder Kystmagasinet.

Dagen etter kom det inspektør fra Fiskeridirektoratet til anlegget og vedkommende oppdaget at det hadde vært levert sild fra to fartøy, som det ikke var laget seddel på. Båtene hadde forlatt havna.

Ifølge daglig leder ved bedriften skulle dette gjøres så snart de rette folkene var på plass.

Saken ble anmeldt av direktoratet til politiet i februar 2015. Denne etaten trengte et helt år på å utferdige ei bot på 10.000 kroner. Dette nektet skipperen på båten å godta. Så skjedde det ingen ting før politiet henla saken i mars i år, altså mer enn to år etter at de hadde utstedt bota.

«Når saken har blitt henlagt av ressurshensyn, har dette sammenheng med at den har blitt svært gammel. Det legges til grunn at dette vil ha som konsekvens at riktig straffereaksjon nå vil være en bot på vesentlig lavere nivå enn i forelegget. Det foreligger også andre formildende omstendigheter i saken», skrev politiet til Statsadvokaten, etter at Fiskeridirektoratet hadde klaget over henleggelsen. Politiet mente kort og godt at å føre en slik sak for retten vil være ressurssløsing ut fra viktighetsgraden av den.

Les hele saken her.