Skippertak for arbeidsbåtene

Nå må alle som jobber om bord i havbruksnæringens servicebåter ha skipsførersertifikat, det såkalte D6-sertifikatet. Det har gitt Blått Kompetansesenter et rush av oppdrag.

Leif Peder Jørgensen ved kompetansesenterets avdeling på Skjervøy, har for tiden «en hel klasse» oppdrettsarbeidere fra Kirkenes på skolebenken. Det vil si via skjermen. For å møte framtidens krav holder det ikke lenger med å vise til tidligere båtliv eller en kjapp opplæring, så er man styrmann på de små oppdrettsfartøyene. Nå må alle som fører servicebåtene ha et eget sertifikat på lik linje med kystskipperne.

D6-sertifikatet er under kystskippersertifikatet og ikke like avansert. Det vil være helt avgjørende for å føre oppdrettsbåtene. etter å ha opplevd ulykker i forbindelse med disse fartøyene kreves det nå egne sertifikater for å håndtere disse båtene.

Kurspakker

For Blått Kompetansesenter betyr dette mye arbeid framover. Selskapet som er et selskap som er eid av Skjervøy- og Senja kommuner, fylkeskommunen samt flere private sjømatselskap, har spesialisert seg på kurspakker til havbruksnæringen.

Selskapet skreddersyr opplæringsprogrammer etter sjømatnæringens eget behov, og sørger for at bedriftene jevnlig får tilført den riktige kompetansen.

Desentralisert undervisning har ligget i bunn helt siden selskapet ble etablert. Dermed er dagens «Covid 19»-metode, helt vanlig for Blått Kompetansesenter som har avdeling på Skjervøy og på Gibostad på Senja.

- Digitale kurs gjør at vi dekker et langt større område og i dag har vi studenter fra store deler av landsdelen.

«Lappen» på to uker

Den digitale kurspakken gjør at elevene i tillegg kan møte godt forberedt nå samlingene skjer. Det gjør at mannskapet på oppdrettsfartøyene faktisk kan klare å ta D6-sertifikatet med bare to uker på skolebenken.

- Det krever selvsagt at man har lest seg opp før man starter på selve studiet, sier Leif Peder Jørgensen.

Unikt miljø

På Skjervøy er Blått Kompetansesenter lokalisert sammen med den videregående skolen. Her har de blå fagene nærmest blitt den røde tråd for hele skolen. I dag er det 58 elever som har valgt enten akvakultur, fiske og fangst eller naturbruk som fag. Det gjør skolen unik, men gjenspeiler samtidig den store betydningen sjømatnæringen har i regionen.

Lerøy har forøvrig etablert et eget visningssenter i tilknytning til skolen. Dermed får elevene en unik tilgang på behovene som sjømatnæringen har, og kan legge sine studier utfra det.

Behovet for kompetente folk bare øker. Blått kompetansesenter vil forøvrig utvide på Skjervøy og er i ferd med å tilsette en ny ansatt for å kunne håndtere oppgavene de står overfor.