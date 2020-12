Skipstunnelen kommer

Etter noen tiårs seig dragkamp, blir det bygget skipstunnel gjennom Stadlandet. Det er klart etter regjeringas budsjettavtale med Fremskrittspartiet. Pris: 3,45 milliarder.

Budsjettavtalen innebærer at det blir satt av penger til oppstart i 2021. Fra før er prosjektet gjennomlyst fra alle kanter, bare vedtak om oppstart gjenstod. - Samferdselsdepartementet vil så snart som mulig legge fram et forslag for Stortinget om bevilgning til tunnelprosjektet, skriver Kystverket i en pressemelding.

– Stad skipstunnel er et spennende prosjekt, som er unikt i verdenssammenheng. Det har vært en lang reise, og midlene har ikke alltid strukket til. Etter budsjettforhandlingene har det kommet penger til oppstart i 2021. Det betyr at prosjektet blir gjennomført. Dette er en stor dag for Nordvestlandet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

