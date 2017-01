Skjebnemøte om kongekrabben

I dag skal stortingets næringskomite behandle det omstridte forslag fra Frank Bakke-Jenssen (H) og Oscar Grimstad (Frp) om å slippe kongekrabben fri for alle fiskere i Finnmark.

Men det er tvilsomt at det slippes gjennom, fordi dette er et så omfattende og inngripende forlag som de fleste partiene mener er for dramatisk å gjennomføre på så kort tid.

For stort på for liten tid

Høyres fiskeripolitiske talsperson Ove Trellevik sier til Finnmarken at slikt må varsles i god tid.

- Store endringer kan først komme fra 2018. I forkant bør det da være konsekvensutredning. Men mindre justeringer kan det bli for 2017, sier Trellevik til avisa.

Heller ikke Arbeiderpartiet er innstilt på noen store omveltninger.

– Vi i Arbeiderpartiet prøver å få til bred enighet. Målet er et vedtak som kan vare over tid, og ikke bare til neste valg, sier Ingrid Heggø (Ap) som er saksordfører når saken behandles.

Kan slippe Måsøy inn

Ifølge Finnmarken er det mest nærliggende at fiskerne fra Måsøy kommune slipper til. Om dette er det bred enighet i komiteen. Ellers er det til dels stor uenighet. Ap, KrF og Venstre vil beholde det meste av dagens opplegg, mens Høyre og Frp vil i utgangspunktet slippe alle til.

Senterpartiet er på vippen. Komitéleder Geir Pollestad (Sp) er langt på vei enig med Trellevik om at store endringer for 2017 ikke er aktuelt. Mne han han viser videre til et årsmøtevedtak i Finnmark Sp i fjor om at hele vestfylket bør slippe til uten av grensa flyttes. Et årsmøtevedtak fra Finnmark kan ikke moderpartiet uten videre se bort fra.

Det er imidlertid stor uenighet innad i Finnmark Sp. Tana Sp har klokkeklare vedtak på å beholde dagens opplegg. Derfor er det helt åpent hvilken løsning Senterpartiet vil gå for.