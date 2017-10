- Skjermer millardærene og svikter kysten

SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener fiskeriministeren og regjeringa er arrogante når de i sitt forslag til statsbudsjett overser Stortingets klare vedtak om å innføre produksjonsavgift på oppdrettslaks.

- Sandberg velger å skjerme oppdrettsmilliardærene og svikter kystkommunene. Stortinget har vært tydelige på at det skal innføres en produksjonsavgift som skal komme kystkommunene til gode. Nå nekter Sandberg å levere forslag på det av «prinsipielle grunner».

- Dette føyer seg i rekken av arroganse fra fiskeriministeren, som nok en gang overser Stortingets klare vedtak, sier SVs stortingsrepresentant i næringskomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes.

Han mener kystkommunene har stor grunn til å være oppgitt over regjeringas arroganse og kan gå glipp av store inntekter det neste året.

Slik lyder stortingsvedtaket som ble gjort tidligere i år:

«Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.»

Flertallet uttalte også at:

«...det bør innføres en avgift per kilo eksportert ubearbeidet fisk. Denne avgiften skal tilføres Havbruksfondet for så å fordeles ut til kommunene i henhold til andel av MTB/lokalitetskapasitet hver kommune har. Flertallet mener også at det må utredes og vurderes om det er rett å gi fritak for å betale avgift for eksempel når bedrifter går med underskudd.»

Konklusjonen i regjeringens tilbakemelding lyder:

«En eksportavgift på ubearbeidet oppdrettsfisk innebærer en rekke prinsipielle, økonomiske, rettslige og administrative utfordringer. En slik bruttoavgift vil bryte klart med prinsippene for et vekstfremmende skattesystem. I tillegg vil en ny eksportavgift på ubearbeidet laks, ørret og regnbueørret være i strid med Norges forpliktelser under EFTA-konvensjonen. En eksportavgift vil også være i strid med de fleste EFTA-frihandelsavtalene. Regjeringen vil derfor ikke foreslå en særskilt eksportavgift for oppdrettsnæringen. Anmodningsvedtak nr. 854 (2016–2017) anses fulgt opp gjennom denne vurderingen.»