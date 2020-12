Skjerper havnekravene

Myndighetene vil ha bedre avfallshåndteringen fra skip og fiskefartøy. Nå kommer forslag om skjerpede havnekrav. Fiskefartøy over 45 meter må levere avfallsmelding før anløp.

Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet kommer med en felles anbefaling om en rekke endringer i forurensningsforskriften kapittel 20, om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip. Endringene er en gjennomføring av EUs nye skipsavfallsdirektiv og forslaget er laget på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

– Bedre mottaksordninger i havnene for avfall fra skip og fiskefartøy er nødvendig for å redusere mengden plast og annet avfall i havet. Marin forsøpling har store, negative konsekvensene for livet og miljøet der, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Økt tilsyn

Blant de større endringene i EU-direktivet er krav om flere tilsyn av skip som ankommer norske havner. I tillegg blir både fiskefartøy og fritidsbåter over 45 meter omfattet av plikten til å levere avfallsmelding til havnen før anløp. Begrunnelsen for det er at disse fartøyene anses å være en bidragsyter til marin forsøpling. Det innføres også et nytt krav om at havnene skal utstede avfallskvittering for det avfallet som mottas fra et skip.

Sortert og oppfisket avfall

Det er vanlig at skip sorterer avfallet sitt om bord, men i dag er det ikke noe krav om at havner skal ta imot sorterte fraksjoner med avfall. Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet anbefaler at det innføres krav til havnene om å tilrettelegge for mottak av sortert avfall fra skipene. Dette skal også omfatte avfall fra havet som havner i fiskeredskapene.

- Fiskefartøy kommer til land med både eget avfall og avfall de fisker opp fra havet. For at fiskefartøyene skal få økt tilgang til å levere oppfisket avfall, anbefaler vi at alle havner med anløp av fiskefartøy også skal kunne håndtere oppfisket avfall.

– Krav til havnene om at de skal motta sortert avfall og oppfisket avfall vil redusere marin forsøpling og bidra til økt ombruk og materialgjenvinning. Dette vil gjøre skipsfarten grønnere og mer sirkulær, sier Ellen Hambro.

Fiskefartøy må betale

I en melding anbefaler Sjøfartsdirektoratet at tilleggskostnadene for å levere sortert avfall fra skipene blir finansiert gjennom det generelle avfallsgebyret, som norske havner allerede har for avfall fra skip. - Vi anbefaler at fiskefartøy også blir omfattet av ordningen med generelt avfallsgebyr.

En slik finansiering innebærer at den økonomiske byrden blir jevnt fordelt fordi skipene og fiskefartøyene må betale gebyret uavhengig av om de leverer avfall eller ikke. Gebyret vil blant annet variere, avhengig av båtstørrelsen. Noen utvalgte havner har i dag en statsfinansiert prøveordning kalt «Fishing for Litter», som innebærer at fiskefartøyene kan levere oppfisket avfall gratis.

Det å inkludere kostnader for å levere oppfisket avfall i det generelle avfallsgebyret, vil imidlertid gi vesentlig lavere kostnad per innsamlet tonn, enn «Fishing for litter», skriver direktoratet, som anbefaler at denne ordningen fases ut.

Fritidsbåter kan få unntak

I gjeldende regelverk er alle havner forpliktet til å ha en avfallsplan. Planen skal godkjennes av fylkesmannen.

- Vi anbefaler nå at de mindre, ikke-kommersielle fritidsbåthavnene med sesongbasert bruk og som er tilknyttet kommunal avfallhåndtering, kan få unntak fra kravet om å ha en avfallsplan som er godkjent av fylkesmannen. Også noen fritidsbåthavner med helårsdrift kan bli unntatt fra dette kravet.

En av forutsetningene for å få unntak er at havnene informerer brukerne om hvor og hvordan avfall i disse havnene skal håndteres.

– Unntaket vil være effektiviserende samtidig som vi fortsatt sikrer god avfallshåndtering i fritidsbåthavner, sier Ellen Hambro.

Anbefalingene fra Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet sendes til Klima – og miljødepartementet (KLD).

Etter behandling i KLD blir de lagt ut på høring.