Skjerper rutinene

Fiskeridirektør Liv Holmefjord varsler skjerpede rutiner og kontrollkrav til salgslagene etter kritikken fra Riksrevisjonen.

Foto: Dag Erlandsen

Det sa Fiskeridirektøren på årsmøtet i SUROFI (Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag) onsdag der hun var invitert for å utdype krav og forventninger fra myndighetene om salgslagenes rolle i ressurskontrollen, melder Norges Fiskarlag på sin nettside.

Møtet ble holdt dagen etter at Riksrevisjonen la frem en kritisk rapport knyttet til sin forvaltningsrevisjon av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerak. Myndighetene får her passet påskrevet i forhold til å oppfylle sine forpliktelser.

Holmefjord var tydelig på at de seks salgslagene har en lovpålagt rolle i arbeidet med kontroll og rapportering i fiskeriene. Årsaken til myndighetenes begrunnelse for økt trykk på dette området kommer blant annet som følge av internasjonale krav knyttet til den nye garantistrollen, som hun kalte det.

– Markedene etterspør stadig mer om hvordan norsk fiskeriforvaltning fungerer. Både på regelverk og kontroll. Det etterspørres om fisken er bærekraftig høstet og lovlig fanget. Spørsmålene kommer gjennom sertifiseringsordningene, både via MSC, EUs fangstsertifisering og amerikanske krav. Dette vil gjøre at vi må ha et tilstrekkelig og troverdig kontroll, sa fiskeridirektøren til en lydhør forsamling på om lag 70 delegater og gjester.