Skreien er i rute der ute

Været beslagla mye av forrige ukes fiskeriaktivitet. Men trålerne rapporterer om at skreien er i god rute, melder Råfisklaget.

- Råfisklagets omsetning i uke 3 ble preget av dårlig vær som førte til landligge for kystflåten det meste av uka. Havflåten lot seg imidlertid ikke stoppe, og trålerne rapporterer om at skreien er i god rute. Hovedaktiviteten for de norske trålerne er fremdeles på Nordkappbanken, men det er også tatt gode fangster ut av Fruholmen og Sørøya siste uka, skriver laget i sin ukentlige rapport.

- Råfisklagets omsetning i uke 3 i år nådde 157,8 millioner kroner (foreløpig tall), herav 24,7 millioner kroner etter leveranser av fryst fisk fra 6 russiske trålere og litt hyse fra en engelsk ferskfisktråler. Leveransene fra de russiske båtene bestod av vel 1.000 tonn, tilsvarende mengde hyse og 500 tonn sei. Leveransene fra de norske båtene som totalt utgjorde 133,1 millioner kroner, bestod av 50,2 millioner kroner etter leveranser av fersk fisk, og 82,9 millioner kroner for fryst fisk.

- Tilsvarende uke i fjor ga ei total omsetning på 204,8 millioner kroner, da med 22,7 millioner kroner for utenlandske, og omsetningen for norske båter var fordelt med 99,9 millioner kroner på fersk og 82,3 millioner kroner på fryst råstoff. Fordelinga av fersklandingene i uke 3, der trål stod for 1.140 av totalt 2.080 tonn fersk torsk, understreker innvirkninga av uværet som herja kysten det meste av uka. Bare 530 tonn var tatt på garn, og nær halvparten av det var levert mandag, for deretter å dabbe av til nesten ingenting de neste 5 dagene, men med en stigning i leveransene søndag, heter det i rapporten.