Skreien fortsetter å øke

Skreisuksessen fortsetter. Eksporten av fersk skrei i april økte med over 20 prosent i forhold til april i fjor.

Foto: Norges Sjømatråd

881 tonn skrei, en økning på 203 tonn fra april i fjor. Det er tallene som Sjømatrådet offentliggjør i dag. Gjennomsnittsprisen for skrei falt svakt fra kr 33,48 i april i fjor til 32,89 kroner i april i år. Mens verdien av skreieksporten økte med 28 prosent, til 29 millioner kroner fra april i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 5 000 tonn skrei til en verdi av 181 millioner kroner. Det er på samme nivå som i fjor målt i volum og en liten nedgang på 1,8 prosent målt i verdi.

Spania, Tyskland og Sverige

Spania, Tyskland og Sverige var de største konsummarkedene for skrei i år, og er også de mest betalingsvillige markedene. Etter avsluttet skreisesong endte prisdifferansen mellom hel kvalitetsmerket skrei og annen fersk torsk på 6,59 kroner.

- Det er ingen tvil om at kvalitetsmerket skrei har blitt en suksess i Spania, og kvaliteten har vært veldig bra i år. Skreisesongen er noe som spanjolene venter på og ser frem til. Siden mye av fisken går via transittland som Danmark, kan ikke eksporttallene alene si noe om hvorvidt det har vært en økning i skreisalget til Spania. Våre kilder har imidlertid antydet at det har vært en økning av skrei i det spanske markedet denne sesongen, sier Sjømatrådets utsending i Spania, Hildegunn Fure Osmundsvåg.