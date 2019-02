Skreien med størst verdi

Norges Råfisklags aktivitetsbarometer viser at skreien dominerer langs mesteparten av kysten i Nord-Norge.

Foto: Øystein Ingilæ

Trond Antonsen

trond@kystogfjord.no

Fra og med Salten/Lofoten til russegrensa var det torsken som hadde størst verdi sist uke.

For områdene Troms, Vesterålen og Lofoten/Salten er det sløyd/hodekappet torsk som var høyest i verdi sist uke, viser aktivitetsbarometeret som er publisert på Råfisklagets nettsider.

Aller best betalte de i Vesterålen, der som gjennomsnitts pris til fisker var 30,71 kroner per kilo. Deretter følger Lofoten/ Salten med 30,31 kroner/kg mens de i Troms i gjennomsnitt betalte 29,97 kroner per kilo.

I Finnmark var det også skreien som dominerte, men her ble den levert mest rund. Det betalte de 21,02 kroner per kilo i Vest-Finnmark, mens i østfylket fikk fiskerne 20,24 kroner per kilo.

I den sørlige delen av Norges Råfisklags distrikt var det helt andre produkter som dominerte.

På Helgeland og i den nordlige delen av Trøndelag var det kvitlaksen som var mest omsatt. I de to regionene ble det betalt henholdsvis 3,80 og 3,97 kroner per kilo.

I det sørlige Trøndelag var det sløyd/ hodekappet sei som var mest omsatt og for denne fisken ble det betalt 9,56 kroner per kilo i gjennomsnitt.

På Nordmøre var tang mest omsatt, med 0,28 kroner i gjennomsnittlig pris.