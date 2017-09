Skremt av stenginger

Leder Jan Fredriksen i Nordland Fylkes Fiskarlag er skremt av at Fiskeridirektoratet stenger fiskefelt - for at ikke hvalen skal bli skremt.

Foto: Dag Erlandsen

- Vi opplever ofte at fangstfelt stenges på grunn av for stor innblanding av fisk under minstemålet og av andre ressursbiologiske grunner. Den stengingen som vi nå har opplevd over en rekke år i form av innføring av mer eller mindre tilfeldige fjordlinjer der fartøy over tilfeldig valgte størrelser utestenges fra fiske innenfor disse linjene er uverdig for næringen.

- Særlig ille var det å oppleve at Kaldfjorden og Bergsfjorden i Troms ble stengt for fiske med fartøy over 21 meter i fisket etter sild og over 28 meter i fisket etter makrell fordi kvalen som befant seg i området ikke skulle bli skremt og for at kvalsafarinæringen skulle få bedre vilkår. Da dette kom frem i vinter så ble jeg skremt over hvilket nivå politisk ledelse kunne legge seg på.

- Man kan jo bare spørre seg selv om hva blir det neste?