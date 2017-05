– Skremt over Sandberg

Aps fiskeripolitiske talskvinne Ingrid Heggø går rett i strupen på fiskeriminister Per Sandberg, etter hans rundreise i Nord-Norge for å tale avvikling av pliktsystemet.

Foto: Dag Erlandsen

– Jeg er helt skremt over at en statsråd oppfører seg slik. Det er mye skrik og lite ull. Han må bli voksen. Per Sandberg sitter i en mindretallsregjering. Han må forstå at dersom han skal få gjennom politikk, må han skaffe seg flertall. Han er bare opptatt av symbolpolitikk og av at han blir husket – ikke av å legge langsiktige rammebetingelser for sjømatnæringen, sier fiskeripolitisk talskvinne Ingrid Heggø til Avisenes Nyhetsbyrå.

– Han sier at alle andre farer med løgn, og framstiller det som Ap ikke snakker sant, og at det vi har foreslått ikke er mulig å gjøre. Vi sier bare det samme som folk i nord, at vi må sikre råstoff på land til industrien, sier Heggø til nyhetsbyrået og legger til:

– Det verste synes jeg er måten han behandler folk i Nord-Norge på. Som om det de sier, og det kystopprøret vi nå ser bare er tull. At de har misforstått, og at det han driver med egentlig bare er gode gjerninger. Nei, han gjør ikke det. Nok er nok, sier hun.