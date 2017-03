- Skritt i riktig retning

- Departementets nye regler som skal bidra til å redusere uakseptable miljøeffekter av lusemidler er et skritt i riktig retning. Men vi er ikke i mål.

Foto: Dag Erlandsen

Det sier fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen, som fortsatt er kritisk til deler av regelverket, blant annet mener han de nye minsteavstandene er for små.

- Selv om vi er kommet et stykke på vei, gjenstår det mye før regelverket tar høyde for både fiskernes bekymringer og fagmyndighetenes vurderinger, sier Ingebrigtsen. Slikt sett bør departementet allerede nå starte prosessen med å forbedre regelverket og veiledningsmateriellet.

Ingebrigtsen viser til ny kunnskap som tyder på at en minsteavstand på 500 meter ikke er tilstrekkelig. Fagetatene på området; Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet, viser til at reke og andre krepsdyr kan påvirkes av lusemidler flere kilometer unna utslippsstedet, så lenge som 24 timer etter utslipp. Effektene er særlig store dersom ulike lusemidler brukes i kombinasjon («coctail-metoden»). Slik kombinert legemiddelbruk kan ta livet av reker ved så lave konsentrasjoner at midlene ikke er mulige å påvise ved hjelp av dagens analysemetoder. I tillegg viser ny forskning at mindre krepsdyr, ikke minst raudåte, er enda mer sårbar enn reke og hummer.

Norges Fiskarlag konstaterer at det nye regelverket ikke legger opp til å regulere bruk av ulike legemidler i kombinasjon, slik hensikten opprinnelig var. I tillegg har Fiskarlaget inntil nå ikke blitt hørt i forhold til at viktige områder for krabbe, hummer og sjøkreps også må beskyttes mot skadelig legemiddelbruk.

- Det er mange gjenstående tiltak å ta fatt i. Ny kunnskap må tas hensyn til. I tillegg burde departementet lagt føre-var-prinsippet til grunn. Nærmere bestemt mener vi at hensynet til marint miljø, ville marine bestander og fiskeriene må bli prioritert inntil det er vist at utslipp av legemidler ikke har nevneverdig negativ effekt, sier Ingebrigtsen.

