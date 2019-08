Skryter av det nye messeområdet

– Det nye messeområdet er kjempeflott. Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen er kjempefornøyd med de nye utstillingsarealene i Trondheim, etter å ha sett seg om på messa.

Kjell Ingebrigtsen sier på fiskarlagets nettside at førsteinntrykket er at messeområdet og de nye hallene er flotte til formålet og at uteområdet er både åpent og inviterende for de som besøker messa.

Han rakk en kjapp rundtur på messeområdet før åpningsseremonien.

– Mange av utstillerne har et bein i begge deler av næringen og det er derfor mye nyttig også for oss i Fiskarlaget å ta med også på Aqua Nor. I tillegg er messene i Trondheim, til liks med Arendalsuka, en politisk arena som det er nyttig for oss å være tilstede og ha dialog med våre folkevalgte og myndighetene, sier Kjell Ingebrigtsen.

Trondheim i verdenstoppen

Det er nærmere 700 utstillere fra hele verden som frem til fredag viser frem sine produkter og tjenester på messeområdet på Øya, samt ved kaiene på Skansen.

Messeområdet fremstår i helt ny drakt i år, og Aqua Nor får innvie de nye hallene som er bygd opp etter at fiskerimessa i fjor ble henvist til ulike teltløsninger som følge av ombyggingen. Messene i Trondheim regnes som de fremste i verden i sitt slag.