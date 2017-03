Skryter av lofotfiskerne

Fiskerne fra Lofoten er kommet langt i kvalitetsarbeidet i forhold til andre fiskere. Nå får de skryt av Mattilsynet.

Foto: Dag Erlandsen

– Kvaliteten er helt klart blitt mye bedre. Fiskerne fra Lofoten har en yrkesstolthet og de er kommet langt i kvalitetsarbeidet i forhold til fiskere fra andre landsdeler. Det er også blitt investert mye i anlegg på land, sier inspektør Vanja Jakobsen ved Mattilsynets Lekneskontor til Lofotposten.

- Det som det kanskje syndes mest mot er temperaturen. Fisk som ises og pakkes i kar har en holdbarhet på 14 dager. Det betinger at den holder to grader. Noen er flinke til å ha med is om bord, men det slurves litt med det. Vi har stort fokus på akkurat det, sier hun til avisen.

Jakobsen og kollegene har ansvar for å kontrollere 64 fiskemottak i hele Lofoten, i tillegg til alle båtene.

– Det er en omfattende jobb, og vi klarer ikke å nå over alt. Vi har etter hvert skaffet oss bra oversikt og vet som oftest hvor vi må sette inn kontroller.