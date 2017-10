- Skuffende havnesatsing

Ap mener regjeringen ikke følger opp egne ambisjoner om sjømat-vekst.

- Mange kystkommuner har for dårlig kapasitet og kvalitet på havnene og trenger statlig tilskudd for å gjøre utbedringer. Jeg mener det er skuffende at staten ikke satser mer for å sette i stand disse havnene slik at kapasiteten kan økes, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Ingalill Olsen, i en pressemelding.

Olsen viser til regjeringens og nasjonens ambisjoner om å øke sjømateksporten i årene som kommer. Men uten en utbygging av havnene vil dette ikke skjer, mener Olsen.

– Regjeringen viser at de har for lave ambisjoner for utbygging av kommunale fiskerihavner når de halverer tilskuddet fra 62 mill til 31 millioner i budsjettet for 2018, sier Olsen, ifølge pressemeldingen.

I tillegg mener hun at bevilgningen til Kystverket i realiteten betyr reduksjon.

– Ved behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) i juni hadde Arbeiderpartiet Kyst/sjøtransport som en av fire satsingsområder; I dag ser vi at på alle disse områdene skuffer regjeringen, sier Olsen.