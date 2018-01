Skuffet over sei-beslutning

Norges Fiskarlag er skuffet over at Nærings- og fiskeridepartementet ikke går tilbake til overreguleringsprinsippet som var gjeldende ut 2016, i fiske etter sei med konvensjonelle redskaper.

Fiskarlaget hadde bedt om at det gamle systemet ble gjeninnført, men ble ikke hørt. Nå ber landsstyremøtet om en revurdering.

- Norges Fiskarlag konstaterer med beklagelse at Nærings- og fiskeridepartementet ikke har imøtekommet organisasjonens anbefaling om å gjeninnføre overreguleringsprinsippet som var gjeldende fram til og med 2016 i fiske etter sei med konvensjonelle redskaper. Fiskarlagets anbefaling innebærer at avkortet overregulering (50 %) som følge av at største lengde på fartøyet er utenfor hjemmelslengdegruppen bare får virkning for hjemmelslengder under 11 meter. Fiskarlaget er også kjent med at Fiskeridirektøren anbefalte en slik modell for 2018 overfor departementet. Departementet har på nytt innført et avtakende avkortningsregime for alle reguleringsgruppene under 21 meter, heter det i vedtaket fra landsstyret.

Norges Fiskarlag viser til en i 2017 foretok flere økninger av overreguleringene for å sikre at seikvoten skulle fiskes opp, Seikvoten i 2018 er 22 500 tonn høyere enn i 2017, noe som også taler for gjeninnføre et overreguleringsregime som både Norges Fiskarlag og Fiskeridirektoratet har anbefalt. Fiskarlaget anmoder derfor departementet snarest om å justere overreguleringsprinsippet i samsvar med tidligere praksis.