Skyter raketter fra Andøya

I perioden 4. til 19. desember blir det skutt opp i alt fire raketter fra Andøya og Ny Ålesund som kan påvirke fiskerne.

Foto: Andøya space center

Andøya Space Center informerer om etablering av fareområder nord for Oksebåsen i forbindelse med oppskyting av to vitenskapelige raketter fra Andøya. Samtidig vil det bli gjennomført oppskyting av to vitenskapelige raketter fra Ny-Ålesund (Svalbard).

Oppskytingene vil skje i perioden 4-19 desember, mellom klokken 08-13 lokal tid.

Fareområdene er definert med følgende koordinater (DDMM.MM):

Fareområde Andøya:

6917.60N-01601.00E 6924.00N-01551.00E 6950.00N-01546.00E 6950.00N-01610.00E 6924.00N-01610.00E

Kart

Fareområde Bjørnøya-vest :

Sirkel med senter i posisjon 7410.00N – 01550.00E, med en radius på 30 NM

Kart

Fareområde Svalbard-vest:

Sirkel med senter i 7725.00N-00900.00E med en radius på 30 NM

Kart

Fareområde Smutthavet:

Sirkel med senter i 7300.00N-00300.00E med en radius på 120 NM

Kart

Andøya Space Center anmoder maritim trafikk om å være oppmerksom på de annonserte fareområdene, og være behjelpelig med å holde området ledig i den korte perioden som er nødvendig for oppskytningen