Skyter raketter utenfor Lofoten

Russerne har varslet om en øvelse i norskehavet utenfor Lofoten fra tirsdag til torsdag denne uka.

Foto: NFD

Norges Fiskarlag skriver på sine nettsider at russerne lørdag varslet norske myndigheter om at de vil gjennomføre rakettøvelser i internasjonalt farvann utenfor Lofoten og Vesterålen denne uka. Øvelsesperioden er i dagene 20.-22. november fra klokken 05-17 de aktuelle dagene.

Norges Fiskarlag fikk sent fredag kveld varsel om russisk missiltesting utenfor Lofoten og Vesterålen.

Ifølge meldingen ble Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) informert av Krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet om den varslede russiske testingen fredag. I og med at det kan være pelagisk fiskeriaktivitet i det aktuelle området har NFD bedt om at Fiskeridirektoratet varsler Sildelaget og Fiskarlaget om denne missiltestingen, samt vurderer om det er andre områder og aktører innenfor Fiskeridirektoratets ansvarsområdet som bør varsles, skriver Fiskarlaget.

Ifølge meldingen fra russiske luftfartsmyndigheter varsles det om tester i tidsrommet mellom klokken 05 til 17 hver av de tre dagene 20.-22. november.

Det er også sendt ut en såkalt NOTAM om området, det vil si varsel til all luftfart. Dette betyr at fareområdet også er definert som relativt stort, jamfør kart over det varslede området og sirkelmarkeringen i kartet.