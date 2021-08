Slår alarm: – Livbøyetyverier kan koste liv

– Livbøyen er ikke et leketøy, den er der for å redde liv. Hærverk eller tyveri av en livbøye kan få like fatale konsekvenser som hvis det gjaldt en hjertestarter eller røykvarsler, sier Monica Rimestad, samfunnsansvarlig i Tryg Forsikring.

Etter en sommer med 28 druknede fortviler Tryg Forsikring over at hundrevis av deres livbøyer har forsvunnet eller blitt utsatt for hærverk i år.

Kan sammenlignes med hjertestarter

Nå slår Tryg forsikring alarm.

– Livbøyen er ikke et leketøy, den er der for å redde liv. Hittil i år er altfor mange livbøyer blitt borte. Dette gjentar seg år etter år dessverre. Hærverk eller tyveri av en livbøye kan få like fatale konsekvenser som hvis det gjaldt en hjertestarter eller røykvarsler. Allerede i vår registrerte vi at en rekke livbøyer havnet i russebusser som leketøy, og nylig fant vi igjen en livbøye i Nordhordland som stammet fra et populært badested i Bergen. Problemet er økende, noe som bekymrer oss, sier Monica Rimestad, samfunnsansvarlig i Tryg Forsikring.

Blir nedringt

I flere av de største byene er det de siste årene satset massivt på å sette ut nye livbøyer fra Tryg, ofte i samarbeid med kommune og havnevesen. I fjor druknet 88 personer i Norge, hittil i år er 51 omkommet.

– Vi blir nedringt av folk som har funnet livbøyer henslengt langt unna stativene, gjerne med tauet rotet til. Bymiljøetaten i Oslo har ofte erfart at det gjøres hærverk på livbøyene, i andre tilfeller er de trolig blitt stjålet for å henge på en privat vegg. Vi ønsker at livbøyen skal være der når et medmenneske er i nød og trenger hjelp for å unngå å drukne, sier hun.

Verst rundt de store byene

Det er spesielt i og rundt de store byene at problemet har tiltatt de seneste årene, og ikke overraskende er perioden mai til oktober verst.

– Vi oppfordrer alle som finner en livbøye henslengt på bakken om å legge tauet fint på plass i flasken og henge den opp igjen. Livbøyene er et fellesgode, og vi håper alle gode krefter hjelper til med å passe på dem. Vi har ingen som rykker ut når de forsvinner fra plassen sin, og alle som ser en livbøye på vidvanke bes sette den tilbake på plass, eventuelt levere den til kommunen eller havnevesenet, sier Rimestad.