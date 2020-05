Slått konkurs av avfallsselskapet

Det ble i dag åpnet konkurs i Arctic Harvest på Ballstad.

Selskapet har de siste dagene blitt utsatt for et hardt mediekjør etter at Fiskeridirektoratet og Kystvakten gikk til aksjon og fjernet 800 teiner fra sjøen.

Konkursen handler ikke om den saken, men om langvarige økonomiske problemer overfor flere kreditorer. Det ble til slutt Lofoten Avfallsselskap som tok ut konkursbegjæring, med bakgrunn i et krav på 73 000 kroner.

Lofotposten skriver at partene møttes i retten 30. april, men at selskapet da fikk en to ukers utsettelse fordi man arbeidet med ny finansiering. Da partene møttes på nytt i dag, konkluderte Lofoten Tingrett med at selskapet er insolvent, og at det åpnes konkurs.

Advokat Arve Haakstad i Svolvær ble oppnevnt som bostyrer.