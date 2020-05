Slakter planer om havrettet skoletilbud

Fylkesrådet mener etablering av friskoletilbud innen naturbruk og akvakulturfag vil være en alvorlig trussel mot det etablerte, offentlige skoletilbudet i regionen.

- Overetablering av tilbud i et område med begrenset antall søkere vil på sikt kunne tvinge fylkeskommunen til å legge ned viktige tilbud for Lofoten og Vesterålen, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Hild-Marit Olsen (Ap) til Nordland fylkeskommunes nettsider.

Dette kommer fram i en uttalelse fra fylkesrådet i en sak som skal fremmes for behandling i fylkestinget i juni. Anledningen er at Havbruksakademiet Nord AS søker Utdanningsdirektoratet om godkjenning for etablering av friskole innen utdanningsprogrammet Naturbruk og videre Akvakultur på Leknes med i alt 36 elevplasser.

Store negative konsekvenser

Planene får strykkarakter av fylkesrådet, som mener etableringen vil konkurrere med dagens fylkeskommunale tilbud og sette det i fare.

- Nordland nå opplever en betydelig elevtallsnedgang som vil være gjeldende i flere år fremover. Friskolen i Lofoten vil komme i direkte konkurranse med dagens etablerte tilbud og utgjøre en risiko for fortsatt drift av dette. Elevgrunnlaget i denne regionen er ikke stort nok til at det er plass for både dagens offentlige tilbud og den omsøkte friskolen. Det er særlig tilbudene våre ved Vest-Lofoten og Sortland videregående skoler som denne etableringen vil være en trussel for. Får vi for få søkere i framtiden til videregående skole, må våre tilbudet legges ned, sier Hild-Marit Olsen.

- En slik privatskoleetablering i området vil kunne føre til en svekkelse av den offentlige skolen faglig, pedagogisk og økonomisk.

Godt utbygd tilbud idag

Tilbudene innen naturbruk er svært kostnadskrevende, og Nordland har allerede et svært godt utbygd tilbud fordelt på seks skolesteder. Akvakultur og fiske og fangst tilbys til sammen på fire skolesteder, mens landbruk tilbys på to skolesteder. Det er derfor viktig at rekrutteringen er tilstrekkelig til å fylle klassene, slik at tilbudene kan opprettholdes.

Fylkesrådet mener at det allerede er en svært god kapasitetsdekning ved eksisterende skoler for å dekke søkningen og behovene til dette fagområdet. I praksis får alle kvalifiserte søkere i dag et tilbud innen akvakulturfaget.

Kan dimensjonere opp ved behov

Nordland fylkeskommune har i dag en riktig dimensjonert akvakulturutdanning i fylket, basert på gjeldende elevsøkning, tilgang på læreplasser og registrerte behov hos næringen.

- Skulle et økt behov komme til uttrykk gjennom økt søkertall eller fra næringen, vil Nordland fylkeskommune som skoleeier i samarbeid med næringen kunne dimensjonere sitt tilbud for å sikre et tilstrekkelig antall elevplasser.