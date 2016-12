Slapp hesten, tok fisken

I to år gjorde hun alt for å unngå Nord-Norge. Nå fronter hun fiskerisatsinga ved Nord Universitet i Bodø. Møt Karen Østerhus (24) fra Lillesand.

Foto: Dag Erlandsen

Hestejenta fra Sørlandet ville bli veterinær, helst hestekirurg. Men for å komme inn på Norges veterinærhøgskole i Oslo, krevdes en langt bedre artium enn hun faktisk hadde, og bondedattera startet et langt og seigt løp for å forbedre artiumen. Målet var å komme inn i Oslo, slik at hun slapp å ta utdannelsen i Bodø.

Det gikk akkurat ikke. Avslaget fra Oslo var hennes livs nederlag og Karen måtte gå den tunge veien inn på Bodø-flyet. Med seg hadde hun minst mulig bagasje, siden hun ikke hadde tenkt å være i byen en eneste dag lenger enn nødvendig.

Seks måneder senere droppet hun veterinærstudiene og byttet til akvakultur. Hun ble leder for studentarrangementet Havets Døgn, nestleder i studentforeninga Nugla og på toppen studentambassadør, der hun reiser rundt i Nordland for å inspirere ungdom til å ta høyere utdannelse.

- Da jeg hoppet av veterinærstudiet trodde vennene hjemme jeg var gått fra vettet. Men det var også flere som ble vilt fascinert da jeg fortalte dem hva dette egentlig handlet om, forteller hun til Kyst og Fjord.

LES HELE HISTORIEN OM KAREN I ÅRETS SISTE PAPIRUTGAVE FRA KYST OG FJORD!