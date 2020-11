Slapp uke på fiskefeltene

Dårlige værforhold på feltene sørget for en av årets dårligste uker. Sist uke ble det ikke levert fangster for mer enn 80 millioner kroner i råfisklagets distrikt.

Det innbefatter både fersk fisk, fryste varer og skalldyr.

- For omsetningen av ferskt råstoff i uke 47 er det for det meste snakk om reduksjoner, unntaket er kongekrabbe som øker og samtidig omsettes til gode priser. Været i begynnelsen av forrige uke var preget av mye vind langs kysten og flere steder var vinden oppe i stiv kuling noe som trolig bidrar til nedgangen. Når det gjelder omsetningen av frosset råstoff er det også her snakk om reduksjoner fra uken før, både for omsatt og landet råstoff. Den reduserte omsetningen i uke 47 fører samtidig til at avstanden i omsetningsverdi fra 2019 til 2020 øker mye fra uke 46 til 47, framgår det av råfisklagets ukerapport.

Til sammenligning med uke 47 i fjor var omsetningen i samme uke på 220,4 millioner kroner. Dermed øker gapet på årsomsetningen. Ved utgangen av uke 47 var den samlede omsetningen på 11,8 milliarder kroner. Det er 444 millioner kroner under samme periode for ett år siden.