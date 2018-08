Slettet lokalitet gjenåpnet

Oppdrettslokaliteten Sjåvikodden i Brønnøy kommune ble slettet av Fiskeridirektoratet i april i år. Nå har Fylkesmannen i Nordland gitt tillatelse til å åpne området for oppdrett igjen.

Foto: Illustrasjonsfoto Norges Fiskarlag

Det melder Brønnøysunds Avis på sine nettsider (bak betalingsmur).

Det er på grunn av fiskesykdom har fylkesmannen har gitt oppdrettstillatelse på denne lokaliteten. På grunn av utbrudd av pankreassykdom (PD) er det nå behov for å ta i bruk dette området igjen, mener de.

Produksjonen gjelder laks, ørret og regnbueørret og tillatelsen er gyldig ut neste år.

- Samlet sett mener fylkesmannen at risikoen for at den søkte biomassen vil medføre forurensning som overstiger tåleevnen til resipienten er lav. Dette gjelder for både nærsonen, hovedresipienten og tåleevnen til økosystemet, skriver fylkesmannen.

Aquaculture Innovation har fått innvilget MTB på 1.560 tonn på det aktuelle stedet.

Fiskerne raser mot dette.

Brønnøy Fiskarlag mener de har hevd på Sjåvikodden siden det har vært fisket der i flere generasjoner.

De skrev i høringen fra fylkesmannen at det er helt utelukket med oppdrett på lokaliteten.

Det er registrert gyteområde for torsk og hyse på stedet.

Brønnøy fiskarlag mener det har blitt en vekst av oppdrettsanlegg i området, og at med en ny lokalitet vil det gå utover fiskeflåten.

- Det vil da bli enda et godt gyteområde, fiskefelt og en meget god kaste- og låssettingsplass som vil forsvinne. Dette kan ikke Brønnøy fiskarlag godta, var tilbakemeldingen fra det lokale fiskarlaget.

Feile opplysninger

Også Nordland fylkes fiskarlag ba om at søknaden avslås. De reagerte sterkt på feilaktige opplysninger fra oppdrettsselskapet.

I søknaden har oppdrettsfirmaet svart «Nei» under punkt 2.2: Annen/bruk andre interesser i området og Alternativ bruk av området.

Fiskarlaget sier på sin side at de har svart på betydningen for fiskere av stedet til fylkeskommunen, i tillegg til at kunnskapen om Sjåvikodden som fiskeplass er lett tilgjengelig på Fiskeridirektoratets kartverktøy.

- På bakgrunn av ovenfor nevnte feil og mangler ved søknaden stiller vi spørsmål ved at den ikke har blitt avvist, skriver de avslutningsvis i sitt høringssvar.