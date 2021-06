Slik blir den foreløpige prisen på makrell

Fastsetter midertidig minstepris på makrellen.

Norges Sildesalgslag har i dag drøftet den foreliggende minsteprissituasjonen for makrell, herunder det forhold at mekling ikke kan gjennomføres i henhold til de frister som gjelder i den aktuelle forskriften.

På bakgrunn av at makrellfisket nå er kommet i gang og at det ikke er omsetningsmuligheter med den gjeldende minsteprisen på 2,2962 øre pr gram gjennomsnittsvekt, har Norges Sildesalgslag i påvente av utfallet av mekling, i dag fastsatt en midlertidig minstepris på makrell til 1,6000 øre pr gram gjennomsnittsvekt.

Dette betyr at følgende minstepriser gjelder for makrell til konsum med virkning fra 15.06.21:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 1,6000 øre pr gram gj. vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram): NOK 3,50 pr kg

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o): NOK 2,10 pr kg