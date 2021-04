Slik feirer man storfangst

Du har sikkert hørt om fiskespa. Mats Lundberg tok det litt lenger.

Skipperen på Gratangen-båten «Odd Lundberg», Mats Lundberg postet torsdag kveld en gledesstrålende Facebook-melding om at de var på tur mot land med årets første tobisfangst.

En luring å ta

Fisket etter den lille sandålen startet 15. april, og den er ikke blant de letteste artene å fange.

- Det er en veldig spesiell fisk å fiske på, den lever størsteparten av livet nedgravd i sand, og på denne tida kommer den opp av sanden og letter litt i havet slik at vi kan nå den. Den er tilgjengelig korte tider på dagen fra 15. april til sankthans, så det er en kort sesong.

Les mer om tobis hos Havforskningsinstituttet.

Stigende pris

Lundberg sier de kom litt sent i gang, og at det gikk noen dager før fikk klaff i jakten. Men i går kunne han og mannskapet på ringtnottråleren sette kursen mot land med 2 050 tonn i rommet. Prisene startet i år på rundt tre kroner kiloen, og ventes å stige ettersom fettinnholdet i fisken øker.

Det betyr at de gjør godt over 6 millioner kroner på denne ene turen.

Det er fettet industrien er ute etter, ettersom tobis er en vesentlig kilde til marint protein, som senere inngår i næringsmidler, fiskefôr med mere.

Variabel tilgjengelighet

Odd Lundberg har i år en kvote på i underkant av 6 000 tonn i år, før refordeling. I fjor fikk flåten en forholdsvis stor refordeling, og Lundberg sier de selvsagt håper det samme i år.

Dermed er det ikke grunnlag for å si at fangsten på 2 050 tonn gjør at båten bare har to tobisturer igjen.

- Det er vanskelig å si, det kan gå veldig ulikt fra tur til tur. Det kan være veldig variabelt hvor tilgjengelig den er, sier Lundberg.

Fangsten de nå har om bord ble tatt på 12- 15 gode trålhal. Den største delen av fangsten ble gjort på feltet med det velklingende navnet «Klondyke».

Kvalitetshensyn

Den 70 meter lange båten kunne hatt plass til enda litt mer fisk, men skipperen syntes det var på tide å sette kurs mot land.

- Med kortere føringsveg skulle vi klart å klemme enda mer inn enda hundre tonn til, men vi tar hensyn til kvaliteten. Vi er på tur til Måløy, og det blir et lite døgn med gange, pluss at det tar halvannet døgn å levere.

- Hva er historien bak fiskebadet, tapte du et veddemål?

- Nei, det var ikke noe veddemål, bare gleden over å ha fangst i båten, ler skipperen.

- Er det noe du anbefaler andre som har muligheten til å prøve?

- Jeg vil ikke si at det er noe vi skal gjøre hver dag. Man blir godt innsmurt, og lukter litt etterpå. Det tok et par dusjer før jeg var akseptabel i nærheten av andre. Men følelsen av å legge seg oppi der var ikke så gal, fisken lever enda litt og gir litt massasje, sier Lundberg, med henblikk på andre typer fiskespa man kan besøke i større byer rundt omkring.