Slik har kvalitetstilsynet vært i 2020

De siste årene har Råfisklaget tatt tak i flere viktige områder knyttet til kvaliteten på hvitfisk etter at undersøkelser fra kvalitetstilsynet har vist at det er flere områder med rom for forbedring. Tiltakene vi har satt inn har gitt resultater. Økt oppmerksomhet på nedkjøling de siste 2 årene, blant annet gjennom å dele ut temperaturmålere har gjort at flere fiskere nå får tilbud om is på kaia for å få kjølt ned fisken sin om bord.

Koronasituasjonen har skapt usikkerhet også i fiskerinæringen. Tallene viser likevel at både torsk, sei og hyse har funnet veien til markedene. Det er gledelig at norsk fisk er ettertraktet rundt middagsbordet, og ikke minst at næringen selv har stått på for å levere fisk i en utfordrende tid.

Råfisklagets kontrollører har også i år foretatt ressurskontroll, skreipatrulje og kvalitetstilsyn, og resultatene er viser en positiv utvikling på enkelte områder. Råfisklaget har gjennomført kvalitetstilsyn siden 2015, og gjennom tilsyn av omtrent 1500 leveranser, har vi begynt å se noen tydelige utviklingstrekk.

Vi vet at skånsom behandling, bløgging/utblødning og kjøling er særlig viktig for fiskens kvalitet. Ideelt sett skal sjømaten holde en temperatur ned mot 0°C for å beholde god kvalitet og lengst mulig holdbarhet.

Data fra de første tre årene av kvalitetstilsynet viste at en god del av sjømaten holdt temperaturer opp mot 10-12 grader når det var varmt i været. Selv på vinteren ved lave lufttemperaturer gir ikke sjøvann tilstrekkelig kjøling, fordi havstrømmene forbi norskekysten sjelden holder lavere temperatur enn fem til sju grader. Nedbrytningen av død fisk går hurtig selv ved slike temperaturer, og holdbarheten som fersk fisk reduseres.

Kjøling har derfor fått ekstra oppmerksomhet de siste 2 årene når kontrollørene har vært ute og snakket med fiskerne. Det har også blitt delt ut temperaturmålere slik at fiskerne selv kunne få et bedre bilde av hvilken temperatur deres fangster holdt.

En måte å kjøle ned fisken på er å tilsette is i kontainere og kasser som fisken oppbevares i ombord. Men da må isen være tilgjengelig for fiskerne før de drar fra land. Derfor har kontrollørene også snakket med kjøperne spesielt om nødvendigheten av at de tilbyr is. Eller i beste fall, krever at fiskere som leverer hos dem skal kjøle fisken ved hjelp av is.

Etter årets kvalitetstilsyn viser våre undersøkelser at antallet som rutinemessig har tilbud om is på kaikanten har gått opp fra 30 til over 50 prosent. Endringen er såpass stor at dette neppe er tilfeldig.

Det er gledelig å se at kvalitetstilsynet gir resultater. Det viser at kontrollørene også i 2021 skal holde presset oppe på kjøling og overvåking av temperatur i dialog med fiskere og kjøpere, i tillegg til resten av kontrollarbeidet knyttet til alt fra bløgging og sløying til lossing og rutiner. På den måten sikrer vi at mest mulig fisk holder høy kvalitet hele veien fra hav til middagsbord.

Fakta om kvalitetstilsynet: