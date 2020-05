- Slik kan vi ikke ha det

Styret i Fiskarlaget Nord reagerer sterkt på oppslagene i forbindelse med teinene som Kystvakten og Fiskeridirektoratet har heist opp fra havbunnen på Helgeland.

De har sendt brev til Fiskarlaget sentralt, Nærings- og Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet.

Det lyder slik:

«Styret i Fiskarlaget Nord viser til de svært uheldige oppslag knyttet til teinefisket etter taskekrabbe og kongsnegler.

Det må være klart at situasjonen må tas tak i, både på organisasjons- og myndighetsnivå. Norsk fiskerinæring må ikke bli forbundet med denne type aktivitet.

I diskusjoner om tema løftes røktingsplikt frem som relevant regulering som kan bidra til å løse situasjonen. Styret kan understøtte dette. Dersom bruk røktes regelmessig vil det bidra til å ivareta dyrevelferd.

Det bemerkes samtidig at Fiskarlaget Nord har tatt opp utfordringer knyttet til manglende etterlevelse av rapporterings- og røktingsplikt så langt tilbake som juni 2018. I teinefisket etter kongekrabbe er det tatt opp at bruk kan bli stående urøktet over lang tid, som gjør at attraktive fiskefelt får karakter av lagringsplass, istedenfor at de kan brukes til aktivt fiske.

Skal rapporterings- og røktingsplikt gi et effektivt resultat må Kystvakten og Fiskeridirektoratet prioritere kontroll av aktuelt regelverk. Styret vil gjenta at det bør settes av ressurser nok til å følge opp både rapporteringsplikt og røktingsplikt. Utfordringene knyttet til disse tema må behandles generelt, og ikke avgrenses til kun enkelte fiskeri.»