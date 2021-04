Slik opplevde redningsmannen dagens forlis utenfor Skarsvåg

- Det kunne blitt en trist dag i Skarsvåg, men heldigvis gikk det bra. Det er det vi må tenke på, sier redningsmannen under dagens sjark-drama utenfor Skarsvåg.

Daniel Johannesen fra Vega var nærmeste båt da det klokka 11.15 ble slått redningsalarm på et felt rett ut av Skarsvåg. Johannesen fisket med juksa og hadde tilfeldigvis flyttet seg litt vestover da han observerte en annen båt på tur mot land.

- Jeg var på dekk, så jeg fikk ikke med meg den første meldinga fra Kystradioen. Og da jeg hørte meldinga, hadde Kystradioen ute ei feil melding, om at det var en båt mellom Mehamn og Kjøllefjord som trengte hjelp, sier Daniel.

Feilmelding kostet tid

Ettersom det var et helt annet område enn han befant seg i, tenkte han ikke mer over meldingen.

- Men så hører jeg at den aktuelle båten selv sender ut mayday. Da skjønte jeg hvilken båt det var, og visste at jeg hadde sett den for bare tre- fire minutter siden. Jeg fikk inn bruket og satte kursen dit jeg visste de var. Da var allerede båten borte.

Vanskelig hav

Det var godt med opplett på havet og Johannesen beskriver en røff tur på full fart mot havaristen, samtidig som han møtte på vrakgods og tauverk som han for all del ikke måtte få inn i propellen.

- Det var en del og slinger og kast, samtidig som jeg holdt øye for å se om jeg så dem. Det var jo sånn sett ikke mye hav for en fisker, men når man skal i nærheten og ha fatt i noe, så merker man jo hvor mye det slingrer. Jeg fikk plutselig øye på dem mellom ei tungbåra, da lå de i havet og fløt på bagene til redningsdraktene. De hadde ikke rukket å pakke dem ut, men fikk med seg draktene innpakket slik at de ihvertfall hadde noe å flyte på.

Lange minutter

Daniel Johannesen anslår at det gikk ti minutter fra han oppfatta at de var i nød til han var framme ved de to som lå i havet.

- Så de har nok vært i havet i et kvarters tid. Og hvis mitt termometer på loddet stemmer, var det under tett under grader i havet. Det er lange minutter å ligge i havet. Så dette kunne fort blitt en trist dag i Skarsvåg, ja.

Ingen margin for feil

Alene om bord og med mye rusk i havet skjønte Johannesen at han ikke fikk mange sjanser på å gjøre det rett under berginga.

- I såpass mye sjø vil man jo ikke gå så tett opptil at man gjør skade. Jeg kursa sånn at jeg ikke kom rett på dem, men fikk dem halvannen meter fra styrbordsida. Jeg heiv ut ei fanglina for å dra dem inn, og tok dem opp bak på hekken, for der har jeg en redningsleider. De hadde ennå krefter å klatre med, men jeg tror ikke de skulle ligget der så mye lenger før de hadde trengt mer hjelp for å komme seg om bord.

Undervegs i opphentinga fikk Johannesens båt tau i propellen, men dette fikk han av slik at de kunne gå på land relativt umiddelbart.

- De fikk av seg de våte klærne og jeg hadde tepper og tørre klær de kunne pakke seg inn i, samtidig som jeg fyrte godt opp i lugaren.

Turen til land anslår han å ha tatt en halv times tid, og der sto en ambulanse klar til å gi de to mennene ytterligere oppvarming og en helsesjekk.

Det gikk godt

Etter en lang og dramatisk dag oppsummerer Daniel Johannesen opplevelsen med at det er godt det går bra, og at det er der tankene må ligge etter en slik opplevelse.

- Jeg har ikke snakka med de to ennå, men jeg regner med vi møtes og tar en prat om det som skjedde, sier Johannesen.