Slik ser Kjøllefjord ut etter vinterstormene

Havet gir og havet tar. Blander man så inn en storm som den som passerte Finnmark sist helg blir dette utsagnet så sant som det er sagt.

Dette er hva stormen sist helg og vinteren har tatt med seg inn Kjøllefjorden. Skal man sette de rette ordene på synet som møtte oss, så måtte det bli: det ser helt forferdelig ut!

Langs fjæra innerst i havna, rett nedfor hotellet, har det kommet i land store mengder plastavfall, fiskeredskaper, pluss mye annet som man ikke forbinder med hva som skal høstes fra havet. Det er mye mulig at noe av det er resultat av en lang vinter, men det meste ser ut til å være av nyere dato. Altså fra de siste uværsdagene. Et kjapt anslag ender på at det må være opp mot et tonn bare i den korte fjæra.

Også utenfor moloen i Kjøllefjord har det samlet seg store mengder med avfall. Også her det meste av den verste sorten, nemlig plast. Kyst og Fjord fikk ikke i dag kontakt med de som vil måtte stå for arbeidet med å få alt dette søppelet fjernet. Vi legger uansett ut et par bilder og denne lille omtalen som en påminnelse til dem som ferdes og jobber på havet om at det ikke er en søppelplass. Det er fra dem dette kommer, både norske og utenlandske.