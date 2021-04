Slik skal tunnelen bygges

Slik skal Stadt-tunnelen bygges. Den amerikanske videokanalen B1M med 18 millioner seere har laget «instruksjonsvideo» for de teknisk interesserte.

- Verden har riktig nok bygget tunneler for båter før, men nordmennene tar dette til et helt nytt nivå, forteller kanalen, som spesialiserer seg på å vise fram fenomenal ingeniørkunst. - Når først Norge har gjort dette, og vist at det er mulig, er det grunn til å tro at flere land følger etter med lignende prosjekter, sier kommentatoren.

I videoen ligger det ikke så rent lite norgesreklame, og det er grunn til tro at noen av de 18 millioner seerne noterer Norges om framtidig reisemål etter å ha sett filmen.

Åtte millioner tonn

Tunnelbyggerne starter i toppen av tunnelen, godt over vannlinja, og etter gjennomslaget, og armeringa av taket, starter gravearbeidet – nedover. I åpningene settes det ned en slags sluseporter som skal hindre vannet å komme inn mens tunnelen ferdigstilles.

Da skal åtte millioner tonn stein være tatt ut av fjellet etter en byggeperiode på tre år. Tunnelen blir 37 meter høy, 26,5 meter bred og få en seilingsdybde på 12 meter, stor nok for at skip på 16.000 tonn kan passere.