Slipper inn Måsøy

Måsøyfiskerne slipper inn i det kvotebelagte kongekrabbefisket allerede fra i år av. Det er klart etter at stortingets næringskomite har behandlet saken.

Flertall i komiteen gikk inn for å slippe Måsøy inn, men altså ikke for å slippe inn fiskerne i hele Vest-Finnmark, slik forslagsstillerne Frank Bakke-Jensen (H) og Oskar Grimstad (FrP) hadde lagt opp til i sitt dokument 8-forslag, skriver FiskeribladetFiskaren.

Derimot var det flertall for at det skal foretas ei konsekvensutredning både av ytterligere deltakelse vestover og av forslagene om å heve inntektskravet fra øvrige fiskeri.

I tråd med Fiskarlagets ønske

Dette er i tråd med Norges Fiskarlag forslag og i tråd med intensjonen om at det er dem som er plaget med kongekrabbe som skal gis muligheten.

Da Norges Fiskarlag behandlet saken etter å ha gitt en helhetsvurdering av spørsmål om utvidelse av geografisk område tilrådde man i første omgang å innlemme Måsøy kommune i ordningen fra og med 2017, men at området først vurderes utvidet dersom utbredelsen av kongekrabbe øker vest- og sørover langs kysten.

- Dette vil være i tråd med intensjonen om at det er de fartøy som er plaget med kongekrabbe i andre fiskerier som bør gis mulighet for å kunne fangste kongekrabbe innenfor det kvoteregulerte området. Norges Fiskarlag mener at en slik løsning vil kunne bidra til at fartøy hjemmehørende i Måsøy ikke flytter til andre områder i Finnmark for å sikre at de gis mulighet til å delta i det direkte fisket etter kongekrabbe i kvoteregulert område, het det i innspillet fra fiskarlaget.

Og som er omtrent det samme som næringskomiteen i formiddag landet på.