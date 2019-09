Sliter med å finne makrell

Så langt har det vært dårlig med makrell langs kysten. Men nå har fangsten etter nordsjøsilda til gjengjeld tatt seg noe opp.

- Etter beskjedne ukes kvanta på nordsjøsilda gjennom sommeren har aktiviteten tatt seg opp, og sist uke fikk vi innmeldt 12.800 tonn med nordsjøsild, skriver Norges Sildsalgslag i sin siste ukerapport.

Kvantumet er fordelt på 22 fangster der nordsjøsild er hovedarten.

Norsk sone

- Flere utenlandske båter har sist uke startet sitt sildefiske i Nordsjøen og disse båter har bidratt med hele 6.200 tonn, fra ringnot har vi 6.400 tonn og fra trål 200 tonn, framgår det av ukerapporten.

Som tidligere i sommer så har flere båter hatt hovedfokus på å fiske i norsk sone, men registreringene her er beskjedne og bare 650 tonn er fisket her. Det resterende, 12.200 tonn, er tatt i EU farvann på forskjellige sildebanker. Dette har vært på Turbot Bank øst av Peterhead, rundt øya Fair som ligger mellom Orkenøyene og Shetland. I tillegg er det tatt fangster sørøst av Shetland.

Så å si hele kvantumet er fisket med trål ettersom det er beste redskap. Båtene som kun har not har utfordringer med å finne sild som står høyt nok da den nå står tett på bunn.

- I perioden vi nå er inne i så er nordsjøsilda full av rogn og ideell for pressing av silderogn. Med fravær av lodde, både på Island og i Barentshavet i vinter, har det vært stor etterspørsel etter silderogn ut i verdensmarkedene. Flere anlegg i Norge har mulighet for rognpressing og totalt er det omsatt 8.400 t til konsum, det resterende 4.400 tonn til mel/olje anvendelse.

Sliter med makrell

For makrellflåten har det vært smalhals. Makrellfiske på kysten i sør har vært labert gjennom hele sommeren med lite fisk både for not og dorg.

- Sist uke fikk vi innmeldt knappe 400 t fra den minste notflåten fra Rogaland i sør til Møre i nord. For dorgerne, som i hovedsak har fisket på Møre, har fisket vært dårlig, og der været også hemmet båtene i siste del av uken.

For de større notbåtene så har ingen norske enda satt kursen for Norskehavet.

- I fjor hadde vi første fangst fra «Svanaug Elise» 4. september fra Smutthavet. I dette farvann har islandske, grønlandske og russiske båter vært i godt makrellfiske de siste ukene. Og tall fra islandske myndigheter viser at islendingene nå har fisket over 100.000 t makrell, heter det i rapporten.

Gode resultat på kanten

Flere båter har gjennom sommeren lagt på «Kanten» og fisket etter diverse arter med øyepål som hovedart. Bare i sommermånedene er det fisket over 32.000 tonn med øyepål og vi må tilbake til rekordåret 2010 for å finne høyere sommerkvantum for øyepål (62.500 tonn).

Sist uke har båtene tatt 3.000 tonn øyepål, 750 tonn hestmakrell, 740 tonn kolmule og 250 tonn strømsild i tillegg til litt sølvtorsk.

- De gode prisene vi hadde til mel/olje anvendelse på forsommeren har holdt seg også gjennom sommeren, og dette er ekstra gledelig nå når båten også opplever godt fiske på «Kanten», skriver silelaget i sin siste ukerapport.