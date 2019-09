Slitesterk båt med god dekksplass

Båtprodusenten på Bjørkelangen mener selv at Pioner-skroget er laget alt for slitesterkt. Det varer nærmest evig.

Vel, det er nok mer enn bare en salgsgimmick, for her snakker vi om virkelig hardføre farkoster. De finnes i oppsiktsvekkende mange varianter, både i størrelse og utstyrsmessig.

På bildet ser vi en Pioner Multi III på 5,30 meter, med en brede på 2,15 meter. Vekten er 466 kilo, og maks størrelse på motoren er 80 hk.

Utstyr

En annen ting som kjennetegner Pioner-konseptet, i tillegg til det robuste, er valgfriheten i måten å utstyre båten på. Her kan virkelig kjøperen selv få bestemme hvor mye han vil ha med og hvordan båten skal se ut.

Styrekonsoll, targabøyle og setebokser er blant tilvalget. Mens andre ting er standard, som for eksempel sittekasse bak og vinsj til baugluke. For med den brede baugen, selve baugporten måler 92 centimeter, er naturligvis landgangsluka obligatorisk. Den gjør om bord- og ilandstigning mye enklere, om man nå transporterer folk, dyr eller kanskje materialer.

Pris

For selve båten må man ut med bare 99.800 kroner. Ikke mye for en ny båt, vil du kanskje si. Dog skal det poengteres at nevnte ekstrautstyr og motor får prislappen til å stige betraktelig. Båten du ser på bildene her koster da drøyt 288.000 kroner. Likevel vil nok mange si at man får mye igjen for disse kronene.

Produsenten selv mener at bruksområdet strekker seg fra fiskebåt til beredskapsbåt, og fra dykkerbåt til landstedsbåt. Slett ikke umulig det. Betegnelsen multi er i alle fall et valg som holder vann.